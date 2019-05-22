WeLab：不擔心虛擬銀行競爭過大

早前獲香港金管局批出虛擬銀行牌照的WeLab，其資深顧問陳家強出席活動前表示，有關籌備正密鑼緊鼓地進行中，希望能如期推出服務，但不會預計服務一推出就能做到收支平衡，強調已就銀行的營運模式進行過計算及評估，有信心能做到公司的目標。



他又指，不擔心香港經濟情況，而銀行服務屬長期性，故不會因經濟周期性波動而影響籌備工作。另外，公司在大灣區有很好的客戶群，會繼續利用科技提供貸款服務及多元化產品。



他指出，雖然8家虛擬銀行均利用科技提供服務，但認為每家銀行有其賣點，不擔心競爭過大。另外，各銀行有不同息口，每家銀行有自身策略並在市場競爭，虛擬銀行不可能透過進行「價格戰」搶客，希望公司能透過競爭給客戶更優質體驗。



他表示，虛擬銀行在監管上與傳統銀行一樣，相信各虛擬銀行都會受到嚴格監管。



被問及華為被封殺一事，他指事情近日有惡化趨勢，會密切留意事件。



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