貿戰升級：美聲稱歐盟考慮「歸隊」　聯手封殺華為

外國傳媒報道，美國對華為的封殺戰線已蔓延到歐洲，市場正密切關注歐洲對華為的態度。歐洲各國擔心，若沒有跟進封殺華為，可能會遭受美方在其他方面的限制及壓力。



美國相關人士指出，有證據顯示，歐洲各國正考量華為可能構成威脅的嚴重性。儘管歐洲各國可能不會明文禁止華為在歐洲發展，但許多國家可能將受到美方壓力，限制華為參與網路設備發展，尤其在5G上。



歐盟執行委員會也表示，歐洲正面對華為事件的影響，因不僅僅是單一的商業問題，而是政治與國家安全問題，歐洲難置身事外。同時，各個會員國有權力自己決定，若華為沒有符合該國的法律，在基於國家安全上，是否將華為完全趕離市場。



不過，法國搜尋引擎Qwant創辦人Eric Leandri認為，歐洲要完全禁止華為有相當難度，因歐洲手機市場的市佔率，有高達六成是中國品牌，包括華為、中興通訊等。若連華為都遭到封殺，難保其他品牌不會有同樣下場。



事實上，歐洲是華為最賺錢的區域之一，也是華為在中國以外最大的市場，故歐洲成為華為十分想穩住的市場，亦成為中美角力之地。

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