【瑞銀推介】藥股績優　捕捉認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：經過中美談判現波瀾導致港股急挫，加上華為事件令恒指下試27,600點之後，恒指走勢暫時喘定，港股在近期低位作個別發展，但普遍中資股及指數重磅股在貿易戰不明朗因素下，仍然反彈乏力。



若投資者在大巿低位博反彈，或可優先考慮經營不受貿易戰影響的板塊，當然內需股是其中一個板塊，但普遍龍頭股仍企於高位。反觀藥股之前受「量購」消息拖累而下挫，但經過去年急挫後或已反映相關負面影響。



石藥集團及中國生物製藥近日剛公布第1季業績，似乎未受上述負面措施影響，石藥首季賺9.5元人民幣，較去年同期多賺28.9%：中國生物製藥亦多兼11%。兩者股價日前反彈力度明顯強於其它板塊，加上屬龍頭股，投資者如博反彈可留意有關CALL輪：



石藥認購證(16555)，行使價14.88港元，2019年8月到期，有效槓桿約6.0倍。



中國生物製藥認購證(14610)，行使價8.09元，20年2月到期，有效槓桿約2.5倍。



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