【即市分析】晶片股追唔追得過？

東方產經專欄作者股博士：市場繼續飄到暈，不過好明顯港股短期彈力不足，易跌難升格局未變。



不過，中美貿易戰前景唔明朗，封殺華為事件令市場關注內地高科技發展仍然高度依賴外國技術的同時，亦間接增加市場對中央將加大力度扶持內地晶片及軟件產業，以國產貨替代的決心。近期晶片股大熱，今日(周三)繼續衝上，華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)股價即市均升戶逾7%，究竟追唔追得過呢？(半導體板塊追蹤：https://bit.ly/2gX2WfH )



從現實角度，若然內地晶片業技術成熟，在中央早前大呼要全力發展高科技產業之下，何解會去到今時今日如斯境地，一句到尾：「技不如人」，並反映行業發展唔係有錢就事成！



近期中金就出咗份報告唱好晶片業前景，該行認為事件或促使中國以國產軟件替代進口的決心，利好基礎軟件及黨政軍辦公系統等相關公司，並預期內地將加大扶持力度，長遠加速半導體國產化。可值得留意的是，講到明係「長遠」，遠水如何救近火？所以短炒還短炒，別忘記現實上行業的基本面限制，咪對號入座。



走勢上，華虹半導體及中芯國際近期走勢確係靚仔，前者股價即市重上10日線，重者再挑戰前高位阻力，時勢做英雄，值得小注一試。

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