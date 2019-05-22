貿戰升級：信安資產指香港經濟前景嚴峻

中美貿易衝突升級，信安資產管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉預計，美國對進口中國貨品加徵關稅，將使中國今年的經濟增長減少0.6個百分點，若再對其餘所有商品加徵25%關稅，減幅則會上升至1個百分點。



香港作為中國及美國的主要貿易夥伴，難免受到貿戰波及。陳表示，香港的零售及出口表現仍然未有起色，形容本地經濟前景嚴峻。



不過她預期，6月G20峰會舉行後，中美之間的貿易衝突有望緩和，期望可以將美國對中國開徵的關稅降低至10%至20%水平。惟出於政治因素、5G角力及知識產權等問題，她相信兩國之間的緊張關係難以完全消除。



市場對中美貿易前景轉趨悲觀，亦造成外匯市場波動。人民幣兌每美元近期出現貶值勢頭，逼近7算關口，引起市場對「破7」疑慮。不過陳對人民幣審慎樂觀，認為內地可以透過逆周期調節措施穩定人民幣走勢，短期內跌穿7算的可能性較低。



她指出，人民銀行近日在香港發行央行票據，有助收緊離岸人民幣流動性。未來亦可以上調遠期外匯準備金，以加大沽空人民幣的成本。而且內地有逾3萬億美元外匯儲備，有條件賣出美金買入人民幣，支持人民幣匯價，形容內地有多種招式可為人民幣護航。



至於港元匯價，近月香港銀行同業拆息有回落迹象，港美息差擴闊再刺激套息活動，港匯曾跌近7.85的弱方兌換水平。陳指出，不排除港匯短期內再下試7.85，但認為香港銀行體系結餘仍然充裕，即使金融管理局入市承接港元沽盤亦問題不大。



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