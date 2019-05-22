亞洲最弱！新台幣連貶5日　每港元能兌4.0257

新台幣連貶5日，兌每美元跌穿了31.5的重要心理關口，成為周三(22日)最弱勢的亞洲貨幣！



新台幣兌每美元最低見31.549元，跌幅近0.3%，即港元兌新台幣高見4.0257水平，再創2017年1月以來最強。



台灣業界指出，暫未看到外資明顯停止走資信號，兌每美元跌穿31.5元關口後，恐朝着32元水平進發，目前台灣央行未見有明顯動作。



事實上，隨着中美貿易戰影響蔓延，一些亞太地區貨幣匯價已受到影響，逐漸接近關鍵技術水平。其中，韓圜兌美元在過去一個月下跌約4%，澳元兌美元正接近今年1月「閃崩」低位的0.6741，印尼盾回吐了今年以來的升幅。



西太平洋銀行駐紐約外匯策略主管Richard Franulovich指出，如果貿易戰加劇，台灣和南韓將損失最大，韓圜、人民幣、新台幣、澳元、加元的風險都暴露無遺，歐元更會大幅下跌。他建議沽空這些貨幣。

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