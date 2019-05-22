微軟疑將華為產品下架 市場憂禁用Windows作業系統
2019年05月22日 15:41
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，在美國政府封殺華為後，不少美國科技巨企陸續中斷對華為供貨。據悉，微軟較早前靜悄悄地將華為筆記型電腦MateBook X Pro，從微軟商店中下架。
據了解，華為MateBook X Pro是目前在美國最好的Windows筆記型電腦之一，但如果微軟加入封殺行列，沒有Windows作業系統支援，華為可能無法再與蘋果公司的MacBook Pro、惠普的Spectre x360，或微軟本身的Surface系列競爭。同時也可能影響華為的伺服器解決方案。
報道指出，微軟的網上商店已不見任何華為硬件產品。
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