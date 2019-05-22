韓圜暴瀉！每港元能兌152.44　南韓政府急謀對策

外國傳媒報道，針對韓圜近日異常暴跌，南韓即將召開緊急會議。韓圜周三(22日)兌每美元曾低見1,196.67，跌0.2%，即港元兌韓圜高見152.44。受貿易戰升級影響，韓圜5月已累跌約2.3%，今年以來更大跌9.32%，表現是亞洲貨幣之中最差。



據悉，南韓監管部門將舉行會議，探討外匯市場扭曲問題，為今輪跌浪中最高姿態舉措。在周三前，南韓財政部和央行至少8次「出口術」。有央行官員承認，儘管中美貿易戰將影響到南韓出口，但市場似乎過度解讀，韓圜在短時間內下跌過快，已過分反映經濟基本因素。



南韓首季經濟增長按季收縮0.3%，為過去5季以來首次萎縮，製造業與公用事業萎縮是主要原因，同時也反映出口貿易不確定帶來衝擊。

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