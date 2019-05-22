【市後重點睇】美元穩守98樓上　港匯企7.849水平

2019年05月22日 16:16
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    美匯指數仍企98樓上；圓匯最新回升至110.4；歐元兌美元報1.115；英鎊報1.266。港匯企7.849水平。在岸、離岸人民幣分別處6.91及6.93水平。金價進一步回落至1,272美元，布油及紐油分別報71.83及62.57美元。道指期貨跌47點。

    ●市後關注點
    -20:30　加拿大3月零售銷售
    -22:00　美國紐約聯儲銀行行長威廉斯主持一活動
    -22:10　美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克在一會議上演講
    -22:30　美國能源情報署(EIA)發布政府版原油庫存周報
    -周四凌晨02:00　美國聯儲局4月30日至5月1日FOMC貨幣政策會議的紀要文件

    ●恒生指數收市升48點或0.18%，報27,705點。https://bit.ly/2JyXfFk
    -越秀地產附屬擬發行不超過25億人幣公司債。

    ●A股快報：滬綜指跌0.4%，失守2900關。https://bit.ly/2YMB1TL
    -光伏概念股逆市做好。

    ●亞洲股市：日股收升10點，軟銀倒跌。https://bit.ly/2JwCoCv

    ●歐洲議會選舉在即，三大股市個別發展，英國富時100指數升0.45%，報7,361點；德國DAX指數跌0.1%，報12,132點；法國CAC指數跌0.05%，報5,383點。

    ●【即市分析】
    -港交所短線買Call博反彈。https://bit.ly/2Wl6cb5
    -晶片股追唔追得過？https://bit.ly/2JWIrQb

    ●【股匯攻略】黃金價格走勢反覆向下。https://bit.ly/2HIvSoT

    ●大鱷巴斯揚言沽空港元，金管局重申無意更改聯匯制度。https://bit.ly/2M4asYw

    ●駿隆陳銳隆：市民對自願醫保仍抱觀望態度。https://bit.ly/2HI1ACw

    ●日電訊商無限期押後推售華為P30 lite手機。

    ●新股專輯：慕尚集團發售價下調至每股4.39元。

    ●社保基金去年投資收益率明顯跑贏通脹。

    ●港鐵：年度內視乎市況推盤，兩項目共涉2700伙。

    ●中移：努力從增值服務拓寬頻收入，加大力度發展新業務；未決定是否再闖美國市場；料5G今年發牌，收入模式多樣化。
    -現金銳減逾半！中移：無計劃發股集資，股東一肚火...　

    ●貿戰升級：
    -倘中美「企硬」，星、港、韓躺着也中槍。
    -美聲稱歐盟考慮「歸隊」，聯手封殺華為。
    -微軟疑將華為產品下架，市場憂封殺Windows作業系統。

    ●有分析警告中美貿易戰已進入危險新階段；並指出，隨着關稅上升，更多威脅可能接踵而至，在極端情況下，2021年全球經濟將較在沒有貿易戰的情況下低0.6%，即損失接近6,000億美元(約4.68萬億港元)。

    ●WeLab：不擔心虛擬銀行競爭過大。

    ●亞洲最弱！新台幣連貶5日，每港元能兌4.0257。

    ●韓圜暴瀉！每港元能兌152.44，南韓政府急謀對策。https://bit.ly/2YHk394
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