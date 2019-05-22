傳美擬再制裁華企！中方強調須相互尊重和平等

內地傳媒報道，中國外交部回應美國欲制裁中國企業海康威視時表示：「中方反對美國濫用國家力量，國家間的貿易和投資關係，必須是建立在相互尊重和平等互利的基礎上！」



事緣繼美國特朗普政府全面封殺中國科技巨企華為後，美媒周三(22日)引述消息指，美國政府考慮把5間中國企業列入黑名單，切斷技術供應，包括監控設備供應商海康威視、浙江大華技術等。海康威視回應稱關注有關報道，並期望公司得到公平公正的對待。



《紐約時報》報道，美國政府正考慮如對付華為般封殺海康威視，禁止其購買美國技術及零部件；美國公司日後與海康威視的業務往來，將須獲得政府批准。有指華府將在未來數周內，作最終決定。據知海康威視只從美國進口小量部件，暫未知禁令對其業務將有何影響，惟消息令其股價在周三開市初段一度急瀉10%至跌停。



彭博社亦引述知情人士指，美國政府考慮把多達5間中國監控設備供應商列入黑名單，包括海康威視、浙江大華技術及另外多間未知的公司。知情人士指，美國關注這些華企協助北京監控新疆維吾爾人的角色，且擔心其有人臉辨識能力的監控鏡頭被用於間諜活動。但由於目前處於中美貿易談判的敏感時刻，故華府暫未採取行動。



海康威視周三回應稱，已關注到《紐時》的報道，期望公司得到公平、公正的對待。對於外媒指摘其設備用於新疆大規模監視回教徒，海康威視強調公司是一間產品供應商，未在新疆做過任何不恰當的行為，過去、現在和將來也不會經營侵犯人權為條件的業務。



海康威視是全球最大影像監控設備商之一，該公司將人工智能、語音監控、基因測試等新技術，融入傳統監控設備，有效擴大監控網絡。美國政府早前已以國安為由，將海康威視列入官方採購的黑名單。

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