貿戰升級：知名品牌上書特朗普反對關稅　中方這樣回應...

內地傳媒報道，有記者在中國外交部每日例行新聞會中提到，有知名品牌聯合致函美國總統特朗普特朗普一事。



外交部回應說：「事實上大家都注意到，這不是美國工商界第一次公開發出反對加徵關稅的聲音了。而且從剛才所描述的有關報道情況，我們也能夠看到，美國工商界也不滿美國政府任意地解釋貿易戰的後果，這完全可以理解。事實上，中方也一直認為，貿易戰根本沒有贏家，美方任意揮舞關稅大棒，到頭來肯定會落在美國消費者和業界的身上。所以我們希望美國政府能夠認真地傾聽國內的理性呼聲。」



事緣較早前外國傳媒報道，特朗普已對2,000億美元中國輸美商品關稅稅率由原先10%，提高到25%，由於包含多項鞋類製品，惹來包括Nike、Adidas、Under Armour等運動用品大廠，於周一(20日)聯合上書特朗普，希望能把鞋類從關稅清單中剔除，直言向中國進口運動鞋增稅是對美國消費者「一大災難」。



美國商務部數據顯示，美國2018年售出的鞋製品中，有高達70.7%是中國製造，美國當地生產的比率僅佔1.04%。



美國鞋襪經銷商協會估計，倘若關稅生效，每年將額外為消費者增加70億美元花費，一雙運動鞋的售價可能會從150美元，大幅加至206美元，其他種類的鞋售價也會有類似升幅。



因此，包括Nike、Adidas、Under Armour等超過170家公司，周一把聯合上書的信件在網上披露，指出「對我們而言，中國是產品重要的來源國及消費市場」，面對關稅大幅上升，各家鞋廠面臨無法快速將生產線遷出中國的困境，因「鞋業是高度資本密集產業，需要多年規劃才能對產品來源做出決策，各家企業無法僅透過遷移工廠，來適應增加關稅所帶來的變化。」

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