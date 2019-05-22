【fb直播】港股欠力水？黃偉豪分析！

隔晚美股向好，港股周三(22日)高開近百點，但高位又見沽盤，兼一度倒跌，似乎恒指暫時受制於250天牛熊分界線，到底港股喘定未？離底有幾遠？



中資科技股今日繼續全線回升，晶片股跑出，華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)分別大升半成及7%！而手機設備孖寶，舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)同樣有得升，現時中美貿戰困擾下，科技股前景係咪都要審慎？要揀首選晶片股？



周二(21日)爆升的中國稀土(00769)回吐逾兩成，就算有領導人加持都唔好跟得咁貼？



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