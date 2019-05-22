光大集團陳爽：香港料將推利好私募行業發展措施

光大集團董事兼副總經理陳爽出席活動時表示，科技創新發展日趨重要，香港過去依賴金融及地產發展，但近年香港政府在科創方面進行許多工作，包括建設科創中心，改變過往「大市場、小政府」的做法。



他又指，從早前金管局推出的轉數快、批出虛擬銀行牌照等，而港府提供稅務優惠，以吸引科創公司，可見本港近年正加快科創及金融科技發展步伐。



他又提到，私募基金向來以離岸結構在港發展業務，以規避稅收，而不少私募基金亦有向香港政府提出意見，完善整個行業在港發展的環境，相信不久將來有利好私募行業發展的措施逐步落地。



至於中美貿易摩擦方面，他認為，香港無可避免受到影響，但香港作為對外開放的獨立經濟體，對外交流更成熟，其優勢會更明顯，希望香港未來在貿易戰中發揮更大作用。

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