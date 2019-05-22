【鷹君爭產風波】羅老太撤換滙豐信託案被判敗訴

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)2016年尾入稟高等法院，要求撤換羅氏家族信託基金(下稱羅氏基金)受託人滙豐國際信託(下稱受託人)一案，開審至今年3月結案歷時約一年。高等法院法官今日(22日)頒下判詞。



法官頒令，駁回羅老太向受託人滙豐國際的申索。羅老太並需支付雙方堂費。



本案亦衍生了另一宗訴訟，羅家孻子羅啟瑞入稟高院控告其三哥羅嘉瑞(鷹君主席)違責，要求撤銷羅嘉瑞作為家族信託任命人及監護人資格；並要求撤換家族信託受託人滙豐國際信託及要求滙豐國際信託及羅嘉瑞向家族信託賠償損失。



該案將於6月24日進行案件管理會議。

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