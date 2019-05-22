財務匯報局10月正式擴權　加強監管上市企業核數

財務匯報局主席黃天祐表示，該局將於10月正式成為香港上市公司核數師的獨立監管機構。屆時將不止調查權力，還會有查察和紀律處分上市公司核數師的權力。



財匯局周三(22日)與國家財政部監督評價局簽署審計監管合作備忘錄，日後財匯局可向財政部提出協助請求，以獲取香港會計師事務所存放於內地的審計工作底稿。



黃天祐指，現時該局約有9至10宗個案，在備忘錄簽署後，可向財政部提出要求，以獲取存放於內地的審計工作底稿，以便調查工作可以繼續進行。



財匯局署理行政總裁林穎志表示，有關獲取存放於內地的工作底稿，只能在財匯局框架下進行，故不能將工作底稿轉交其他香港監管機構，如香港證監會。



財政部監督評價局處長王東表示，在符合國家有關保密原則下，財匯局可向財政部提出協調請求，以獲取存放於內地的審計工作底稿。

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