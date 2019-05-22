【鷹君爭產風波】羅老太點解要告上法庭？

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)要求撤換羅氏家族信託基金受託人滙豐國際信託一案被判敗訴。鷹君爭產風波，是由當年97歲的羅老太在2016年底入稟法院而掀起序幕，當時羅氏家族中人皆三緘其口，外人難以知道其中玄機。及至開案審訊後，細節漸漸浮面。



羅老太告滙豐國際信託，源於她的子女們有爭拗。據五子羅鷹瑞今年2月在庭上透露，家族某些爭拗，其實自1997年已經開始，當時他自己是受害人，並直指弟弟羅啟瑞「唔係我特別喜愛嘅兄弟」(Not my favorite brother)。



另外，2018年6月羅老太在庭上披露，2015年羅氏家庭會議上，任鷹君主席的三子羅嘉瑞要委任其兒子羅俊謙進入鷹君董事局，但遭人反對，羅嘉瑞便當場威脅有足夠的鷹君股權「炒晒啲兄弟姊妹」。羅老太稱，忘記了是那個子女將此事告訴她。



至於羅老太入稟的觸發點，是2016年初，羅老太多次透過律師要求受託人增持鷹君股票，而不獲執行。其後受託人向羅老太建議將羅氏家族信託基金分拆成9個細基金，羅老太認為有問題遂向高院提告，冀取回資產。

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