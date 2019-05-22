【鷹君爭產風波】羅氏家族鬧分裂　兩派勢力大比併

鷹君爭產風波發展至今，高等法院法官周三(22日)頒下判詞，駁回羅老太向受託人滙豐國際的申索。事實上，鷹君羅氏家族在香港合共持有11家上市公司，總市值達977億元，可謂陣容鼎盛。然而爭產疑雲令家族分裂成兩大陣營，但雙方人數和資產總額有明顯分別。



一邊是以羅老太羅杜莉君為首，目標為撤換家族信託基金受託人，取回基金內資產。成員有二女羅鴻璇、將羅老太安頓於其旗下酒店的二子羅旭瑞，以及孻仔羅啟瑞。



另一邊則是反對羅老太取回資產，成員有原本與羅老太同住、現掌管亡父羅鷹石所創辦鷹君集團(00041)的三子羅嘉瑞，四子羅康瑞、五子羅鷹瑞，長子羅孔瑞，三女羅慧琦。



二子羅旭瑞早年是股壇狙擊手，1983年曾聯同外人收購當時家族旗下公司富豪酒店，並因而與父反目。羅旭瑞現時旗下的世紀城市系合共有5家上市公司，分別為世紀城市(00355)、百利保(00617)、富豪國際(00078)、四海國際(00120)、富豪產業信託(01881)，總市值245億元。



至於羅氏家族持有逾六成股權的家族旗艦鷹君集團，由羅嘉瑞出任主席。鷹君旗下還持有兩家上市公司冠君產業信託(02778)及朗廷酒店(01270)，3家公司總市值達700億元。



其中由鷹君系持有的中環花園道三號（前稱花旗銀行廣場）、旺角朗豪坊以及灣仔鷹君中心三項優質商廈，市場估值已高逾千億元。換言之，鷹君集團的股價較資產值有很大的折讓。



此外，由四子羅康瑞創辦的瑞安集團，旗下包括兩家上市公司瑞安房地產(00272)及瑞安建業(00983)，市值合共近146億元；而六子羅啟瑞則控有上市公司新福港建設(01447)，市值8.4億元。

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