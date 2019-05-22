特朗普醒吧！封殺華為　美晶片業攬炒真正原因是...

外國傳媒報道，市場普遍認為，美國總統特朗普封殺華為，會令包括英特爾(Intel)及高通(Qualcomm)在內的一眾晶片股受累，但有分析警告，受累不僅僅是售賣晶片，而是有更嚴重的後果，當中涉及雲計算和數據業務！



在特朗普決定封殺華為後，由於市場憂慮中美會爆發「科技冷戰」，一眾晶片股隨即攬炒。信託公司Synovus Trust副主席Dan Morgan警告，這將會是雙重打擊，不是單單銷售！



他說：「美國將華為及其有關連的公司列入黑名單，是整個晶片行業的『黑雲』。美國晶片製造商及其他相關公司股價受壓，部分原因是損失華為的收入，但這並不重要，因為高通由華為所得的收入僅佔整體2.6%；英特爾更低至1%。最大的影響不是這些直接損失，這十分輕微，主角是數據中心業務及雲計算平台！」



他指出，包括英特爾及英偉達(Nvidia)在內，它們的晶片有助建立數據中心業務及雲計算平台，目前美國封殺華為，可以預期該些業務發展會停滯，而且不知道會停滯多久，這才是更具破壞及更不確定的因素。



因此，整個晶片業都面對着更大難題。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/