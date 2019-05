聯交所股權變動資料顯示,中興通訊(00763)於5月17日獲摩根大通增持211萬股,最新持股數目3,988萬股。



太平洋航運(02343)於5月17日獲摩根大通增持161萬股,最新持股數目約2.34億股。



海螺水泥(00914)於5月17日獲摩根大通增持202萬股,最新持股數目約1.04億股。



瑞聲科技(02018)於5月17日獲摩根大通增持201萬股,最新持股數目約1.58億股。



萬科企業(02202)於5月17日獲摩根大通增持324萬股,最新持股數目約1.13億股。



申萬宏源(06806)於5月17日獲高盛增持4,723萬股,最新持股數目約7.51億股。



遠東宏信(03360)於5月16日獲瑞銀集團增持214萬股,最新持股數目約2.76億股。



中國金屬利用(01636)於5月16日獲Epoch Keen Ltd增持31萬股,最新持股數目約10.09億股。



偉仕佳杰(00856)於5月21日獲李佳林增持5萬股,最新持股數目約5.91億股。



太平洋網絡(00543)於5月20日獲林懷仁增持20萬股,最新持股數目約3.14億股。



康哲藥業(00867)於5月22日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股,最新持股數目約10.97億股。



旭輝控股(00884)於5月17日獲Gentle Beauty Assets Ltd增持13萬股,最新持股數目約23.08億股。



葉氏化工(00408)於5月17日獲葉子軒增持33萬股,最新持股數目4,450萬股。



陳唱國際(00693)於5月16日獲TAN ENG SOON增持213萬股,最新持股數目約5.76億股。



飛達帽業(01100)於5月17日、20日及21日獲顏寶鈴合共增持70萬股,最新持股數目約2.72億股。



---



中國財險(02328)於5月7日被摩根大通減持2,789萬股,最新持股數目約3.9億股。



中國民航信息網絡(00696)於5月17日被摩根大通減持253萬股,最新持股數目8,375萬股。



東風集團(00489)於5月17日被摩根大通減持576萬股,最新持股數目約1.66億股。



長城汽車(02333)於5月17日被摩根大通減持2,511萬股,最新持股數目約1.51億股。



龍源電力(00916)於5月17日被摩根大通減持2,175萬股,最新持股數目約2.96億股。



敏實集團(00425)於5月17日被摩根大通減持308萬股,最新持股數目5,435萬股。



安莉芳控股(01388)於5月16日被FIDELITY FUNDS減持277萬股,最新持股數目2,460萬股。



維信金科(02003)於5月14日被Atlantis Capital Holdings Ltd減持800萬股,最新持股數目2,230萬股。



華能新能源(00958)於5月1日被T. Rowe Price Associates, Inc. and its Affiliates減持394萬股,最新持股數目約2.49億股。



中芯國際(00981)於5月17日被趙海軍減持3萬股,最新持股數目273萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」,助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據,助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html