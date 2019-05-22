理財Campus：逆市奇葩！港星日REITs大檢閱

股市風雲變色，惟房地產投資信託基金(REITs)例如領展房產基金(00823)和置富產業信託(00778)近日逆市創新高，海外同業近期表現同樣不俗。究竟REITs吸引資金追買的原因是甚麼？未來仍可繼續破頂嗎？



安泓投資研究總監馬偉信表示，近期市況較波動，相對上REITs的收入較穩定，例如領展主打民生商場，受經濟不確定性影響較低，於是吸引避險資金買入。



他查看港星日三地部分REITs與當地股票指數過去五年的相關性，發現兩者相關系數普遍為0.5或以下，亦即大市下跌時，相關REITs會跌少於大市，但升市時亦會較落後。然而，大家也要留意，因其不是與大市走勢相反，所以亦會受大市拖累而跌價。以下搜羅亞洲區內部分REITs的表現。



●香港：置富冠君估值吸引

領展、置富、陽光房地產基金(00435)近日價格均逆市破頂，冠君產業信託(02778)亦逼近新高。他認為，領展是香港REITs領導者，並已在股價上反映，若看估值，置富和冠君的吸引力相對大。儘管現時香港樓價周期處較高位置，但商場和寫字樓的租務情況仍不俗。



而領展下月3日公布末期業績，大家將聚焦其物業組合租金增長情況、拓展內地物業投資組合的成績、以至派息和股份回購政策等多個方面。



●新加坡：商廈需求與租務暢旺

整體而言，馬偉信對港星日三地REITs的前景皆樂觀，當中特別以新加坡的寫字樓類和物流類REITs最為看好。



新加坡寫字樓REITs包括新達信託(星股：SUN)、凱德商務產業信託(星股：CCT)；物流類或工業類REITs有豐樹物流信託(星股：MLT)以及豐樹工業信託(星股：MINT)。



他指當地寫字樓租金自2016、2017年開始由低位反彈，現處上升軌。而新加坡受惠金融和科技業蓬勃發展，這一兩年外來投資增加，以及共享工作空間的興起，皆增加了對寫字樓的需求。另一方面，物流服務的需求增長同樣理想，其中一個原因是由網購熱潮所帶動。



●日本：防守性強 物流類看俏

日本的REITs的業務依然較本地化，但防守性相對強一點。當中他同樣看好物流類的REITs如GLP J-REIT(日股：3281)、LaSalle Logiport REIT(日股：3466)。



另外，他也看好酒店類REITs，可繼續受惠內地旅客遊日的增長持續，帶動酒店需求。此外，東京奧運2020年舉行、大阪世博2025年舉行，以至計劃興建綜合度假區等都有助帶動當地旅遊業和酒店業。相關REITs包括Japan Hotel REIT Investmemt Corp(日股：8985)、Hoshino Resorts REIT(日股：3287)等。



●小錦囊：買賣海外股票涉匯率風險

現時部分證券行提供海外股票買賣服務，例如透過輝立証券買賣新加坡股票的交易佣金為成交金額的0.28%或0.35%(視乎交易金額)，最低收費為33坡元或150港元。日股的交易佣金則為成交金額的0.2%(電子交易)，最低收費990日圓。



若透過耀才證券交易，以電子交易為例，買賣新加坡股的交易佣金為成交金額的0.16%，最低收20新加坡元或15美元(較高者為準)；日股的交易佣金則為成交金額的0.25%，最低收費2,500日圓。



大家要注意買賣外國股票需兌換當地貨幣，牽涉匯率升跌風險。另外，星股的持續交易時段由早上9時至下午5時；日股由早上8時至下午2時，中間各有一小時午休。

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