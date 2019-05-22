「996」算乜？港交所副總裁自爆：我哋係「127」

香港交易所中國區上市發行服務部主管兼高級副總裁陳叢出席活動時自爆，港交所上市部同事全年無休檢驗招股書，工作制係「127」，即每天12小時、7日， 保持一周持續待命狀態，比中國科網公司「996」更辛苦，強調保障投資者的同時，又為準上市公司服務，工作辛苦是值得。



話時話，2018年香港有218間新上市企業，睇嚟港交所嘅上市部人員功不可沒。



另外，會上有參與者話，在港上市時間較在美上市難預測。陳叢即時澄清，港交所在上市有明細的規條，而審核時間視乎上市公司的招股書披露是否足夠，以最快的案例是八星期便能預登初步招股文件。



同場仲有人趁機向陳叢投訴，港交所上市過程嚴格審核，有部份客戶未能夠預期上市。不過陳叢就無回應。



計絲絲話，上市速度快慢唔係最緊要，企業合規情況、上市後表現仲重要，否則害投資者損手爛腳仲弊！

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