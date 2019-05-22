TVB李寶安：投資星美「是一個錯誤」　須評估要否再減值

電視廣播（00511，TVB）去年因為投資覃輝旗下星美控股（00198）的兩筆債券「損手」，導致全年虧損1.99億元，為近30年以來首度「見紅」。TVB行政總裁李寶安坦承這是一項錯誤投資，現在焦點放在「收返啲錢」，更稱一眾債券到期之後「多數唔會」再投資股票債券。



李寶安表示，TVB過去通常把剩餘現金投放於定期存款，之所以投資星美等50至60隻債券，原因是TVB去年沒有回購股份，但積存了大量現金，需要在低息環境下尋求更高回報。而投資星美是因為該公司經營影院，TVB對此業務不陌生，事前亦有做盡職審查，只是「一般盡職審查都係根據過往紀錄申報嘅資料去睇，如果未曾發生嘅嘢，相信有時未必可以預測⋯⋯我哋承認依個預見能力唔係太強」。



他又說，TVB亦想透過投資一些債券，匹配TVB自己發行的債券。TVB會透過投資銀行不斷檢視債券組合之表現看看是否需要換倉，暫時除了星美和國儲能源之外，不見其他債券有事。他又相信，當TVB自家債券到期時，已投資的債券如果可以賣都會盡量變現用來還債，之後就不會有甚麼投資，「變返以前咁樣」。他在股東大會上，亦就事件向股東表示，TVB會專注核心業務。



另外，李寶安稱，星美拿抵押給TVB的資產再抵押不能接受，惟這是TVB做完星美債券相關盡職審查、並拍板投資後才發生的事，TVB真的是最近才知悉事件，對方已致函公司有意處理好事件。至於星美債券是否需要進一步減值，他表示星美連2018年年報都未出，缺乏足夠資訊評估，着市場給予多少許耐性。



他又強調，星美事件不會影響TVB的核心業務，至於會否選擇取得星美戲院的控制權作為補償，暫時沒有確實答案。TVB暫時沒有回購股份的打算。

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