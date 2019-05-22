盛源控股披露股權變動　周四復牌

盛源控股(00851)公布，單一最大股東King Lion向買方出售10.11億股公司股份，佔於公告日期公司已發行股本總數之約26.47%。



董事會獲潛在賣方及買方進一步知會，潛在賣方正就可能股份收購事項與買方進行磋商，可能股份收購事項或會涉及買方可能自潛在賣方收購潛在賣方實益擁有之有關數目股份。



董事會進一步公告，於本公告日期，董事會正就買方可能認購公司將予配發及發行之有關數目之新股份與買方進行磋商。



倘可能認購事項實現並完成，其或會導致公司控制權出現變動，及買方或須提出強制性全面要約。



公司已向聯交所申請於2019年5月23日上午9時正起恢復在聯交所買賣股份。

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