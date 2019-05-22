TVB：「安心事件」對今年業績無太大影響

藝人黃心穎與許志安「偷食」事件引起滿城風雨。電視廣播（00511，TVB）剛剛舉行股東周年大會，鑑於該公司去年已經錄得近2億元虧損，因此有股東擔心「安心事件」會否令公司業績更差，是否需要供股集資。



TVB行政總裁李寶安斬釘截鐵說不用供股，強調公司資金非常足夠。他又說，「安心事件」損失不會達到數千萬元，但拍一部劇集投資金額不小，公司不想劇集有任何「瑕疵」影響大局，因此願意付出一些費用「將啲瑕疵去cover(掩蓋)咗佢」，劇集推出就會安全。



TVB副總經理（節目及制作）杜之克其後於記者會上表示，「安心事件」對該公司的即時損失不太明確，例如事發後公司需要對一些劇集的播出時間作出調動，過程中會違反了對廣告客戶的某些承諾，這個可能會導致損失。至於黃心穎擔大旗的兩部劇集要進行重拍，「你可以將有關支出視為損失，但需要補拍嘅劇集都係規格比較大嘅製作，同埋其中一部會喺內地播出⋯⋯因此係補救返更大嘅投資」。他相信，「安心事件」的後遺症不會對TVB今年業績造成很大影響。

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