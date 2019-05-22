危機升級！日本及台灣企業已捨棄華為手機了

美國著名財經媒體彭博報道，在美國封殺下，亞洲一些無線營運商已開始捨棄華為手機了！



日本最大營運商NTT Docomo周三(22日)表示，停止接受對華為新款P30手機的預訂，其競爭對手KDDI公司亦稱，將無限期推遲推出這款手機，但未就此詳述。軟銀旗下的YMobile也宣布了類似舉措，稱對軟件更新的可用性感到擔憂。台灣的中華電稱，將不會採購新的華為機型。



這些措施對於華為來說，無疑是最新打擊。Docomo、KDDI，以及Ymobile沒有透露他們是否會停止所有華為產品的服務或銷售。



另外，一家美國的零部件供應商Flex周三表示，已停止對華為出貨，直至另行通知。該公司在公告中說：「我們繼續嚴正關切這事態」，公司將確保遵守美國相關規定和其他適用的貿易法規。

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