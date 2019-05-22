最新戰略！港交所爭取將海外公司納入互聯互通機制
2019年05月22日 19:44
東網電視更多新聞短片
李小加
香港交易所(00388)的最新戰略規劃提到要吸引海外大型企業來港上市，該所行政總裁李小加發表網誌，表示正與內地監管機構溝通，爭取將海外公司在一級市場及二級市場層面逐漸納入互聯互通機制。
同時，該所正考慮擴大獲接納的海外司法地區至更多東南亞地區，以把握東南亞地區的發展機遇。港交所上市委員會亦已設專門小組系統性地優化新股發行機制。
去年香港新股融資額是全球交易所首位，但今年前4月香港市場的新股融資總額僅排名第三，他表示，在過去的十年中，香港市場新股融資額曾經6年全球奪冠，截至到今年4月底，香港市場過去10年的新股累計籌資額仍然穩居全球第一。
他指，「新股融資額奪冠確實是一件值得高興的喜事，但短期內的排名從來都不是我們追求的目標！」
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
https://hk.on.cc/fea/newflat/
二手置啱Feel
https://hk.on.cc/fea/usedflat/