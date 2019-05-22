最新戰略！港交所爭取將海外公司納入互聯互通機制

香港交易所(00388)的最新戰略規劃提到要吸引海外大型企業來港上市，該所行政總裁李小加發表網誌，表示正與內地監管機構溝通，爭取將海外公司在一級市場及二級市場層面逐漸納入互聯互通機制。



同時，該所正考慮擴大獲接納的海外司法地區至更多東南亞地區，以把握東南亞地區的發展機遇。港交所上市委員會亦已設專門小組系統性地優化新股發行機制。



去年香港新股融資額是全球交易所首位，但今年前4月香港市場的新股融資總額僅排名第三，他表示，在過去的十年中，香港市場新股融資額曾經6年全球奪冠，截至到今年4月底，香港市場過去10年的新股累計籌資額仍然穩居全球第一。



他指，「新股融資額奪冠確實是一件值得高興的喜事，但短期內的排名從來都不是我們追求的目標！」

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