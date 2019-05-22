大行連環踩！花旗警告Tesla最悲暴插逾八成

外國傳媒報道，繼摩根士丹利周二(21日)警告，電動車企業特斯拉(Tesla)股價「最熊」可見瀉至10美元後，花旗最新亦預警，特斯拉股價暴挫至36美元的機會正在增加。該股周二收報205.08美元，即潛在下跌空間高達82%。



花旗指出，關注特斯拉潛在汽車銷量能否支撐公司的自由現金流，故將基本目標價由238美元，降至191美元。不過，該行強調，有40%機會出現「最熊情景」，即股價暴插至36美元；55%機會股價升見253美元；能夠實現「最牛情景」，即股價飆升760美元的機會僅5%。



該股目前在美股開市前延長交易時段報200.98美元，較周二收市價跌2%。

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