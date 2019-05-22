科技商機：內地初創企業創「意念控制」無人機

內媒報道，由深圳初創企業雲睿智能研發的UDrone意念無人機，開創「意念控制」模式，由腦電波控制無人機，成功吸引創投基金垂青，正洽談A輪融資。



雲睿智能是內地首家以腦電為核心的生物信息傳感應用研究，結合人工智能分析的解決方案提供商。它的最大亮點就是「意念操控」玩法。



不同於用遙控操作的無人機，用戶只要戴上其自主研發的「意念頭環」，集中注意力，就能實現用意念控制無人機飛行、眨眼拍照、咬牙降落，配合體感動作，可控制飛行方向。



另外，它亦有人臉追蹤、人形跟隨、1080P高清圖像等潮拍功能，還可用於青少年專注力訓練。在玩UDrone無人機前，當然是要先下載它的應用程式(App)。該無人機主要提供兩個玩法模式：一個是手動模式，就是在App上遙控無人機；另一個是意念模式，這是在連接上意念機後，手動飛行旁會出現一個意念飛行，點進去就可以使用。前提是要正確佩戴好意念機，意念模式才能正常啟動。



進入這個模式後，必須把意念機開啟，並連接上App。在連接App前，最好把意念機正確佩戴好，這樣能讓連接更順利。



在進入意念控制模式時，App上的操控按鈕是不會顯示的，無人機全靠意念來操控，所以對於新手用戶，首要體驗的就是用意念來起飛，只要集中精神，意念值達到150，無人機就會自動起飛。

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