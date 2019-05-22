新盤UPDATES︰逸瑆特色戶加價　珀居呎價近2.8萬

各區一手洋房及特色單位不斷湧現成交，發展商乘勢紛紛推售旗下該類物業應市，個別更大幅調升售價及削減優惠。



●珀居11號屋7900萬沽 呎價近2.8萬

新盤洋房及特色戶交投活躍。英皇國際(00163)旗下屯門珀居，今日(5月22日)成功售出11號洋房，成交價7,900萬元，呎價約27,856元。該洋房實用面積2,836方呎，屬3房3套房間隔，花園及天台面積分別為1,931及977方呎，同時備有私人泳池及2個車位。

項目共設14座洋房，開售至今已累積沽出9伙，反應熱烈，合共套現逾9.2億元。



●高爾夫‧御苑天池屋售4250萬

恒基地產(00012)旗下粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑，預計於今年第三季將入伙，發展商剛售出第9座28樓A室頂層天池屋，實用面積1,607方呎，售價4,250萬元，呎價26,447元，成交價及呎價均屬項目次高。



連同上述成交，屋苑上月至今合共已售出10伙，套現約1.8億元，平均成交呎價18,980元。而整項目至今累售304伙，佔可發售單位88%，累積套現約28.3億元。



至於有關規管一手住宅物業銷售方面，政府一直以三管齊下的方法，透過嚴肅執行相關法例、持續改善業界的遵從情況，以及加深公眾的認知，確保消費者在購買一手住宅物業時受到保障。



●逸瑆特色戶加價最多逾22%

新盤特色戶頻錄承接。據一手銷售資訊網資料，市區重建局等位於筲箕灣的逸瑆，剛更新價單調升3個連平台特色戶售價，加幅約21.7至逾22%。其中2樓E單位，實用面積267方呎，平台面積50方呎，價單售價由602.7萬上調至737.4萬元，呎價由22,573增至27,618元，加幅約22.3%。



同時，發展商取消原有傢俬折扣優惠，最高為11萬元。該盤亦發出新銷售安排，於5月26日發售上述3個加價特色戶。



●政府三管齊下保障新盤買家

運輪及房屋局指出，政府一直以三管齊下方法，透過嚴肅執行相關法例、持續改善業界的遵從情況，以及加深公眾的認知，確保消費者在購買一手物業時受到保障。



根據一手條例第67條規定，發展商若以招標方式銷售一手物業，發展商仍須符合條例各項規定，包括提供樓書、載有銷售安排的文件以及成交紀錄冊。執法方面，政府早前指出，過往一段時間有個別標售樓盤的銷售過程透明度不足，做法不理想，一手銷售監管局已主動監察。



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