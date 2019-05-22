樓價UPDATES︰錦泰苑辣招鬆綁即沽　3年升值293萬

居屋未補價第二市場頻現辣招鬆綁個案，馬鞍山錦泰苑剛錄一宗同類成交，3年升值62%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●上環帝后華庭近期連錄成交，屋苑2座高層G室，實用面積518方呎，以三房設計，以1,238萬元轉售，呎價23,900元；2座中層G室則以1,213萬元沽出，呎價23,508元，單位7年升值62%。



●大坑龍華花園2座低層B室山景戶，實用面積約976方呎，以三房包括套房及連工人套房設計，減價100萬元後，以2,100萬元沽出，呎價約21,516元。原業主持貨12年，帳面賺約1,452萬元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●長沙灣曉悅高層E室一房戶，望樓景及山景，實用面積約273方呎。業主以約1.55萬元放租一星期後，吸引區內單身客洽詢，議價後以1.4萬元租出，實用呎租約51.3元。據悉，租客心儀屋苑交通方便，故即使沒有睇樓，仍決定承租。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●居屋未補價第二市場頻現辣招鬆綁個案，馬鞍山錦泰苑B座中層05室三房戶，實用面積650方呎，以768萬元易手，呎價11,815元，2016年2月至今升值293萬元。



●粉嶺綠悠軒單號數車位，開價約180萬元，議價後以178.5萬元售出，新買家為屋苑住客，計劃購自用。據了解，原業主於2015年以98萬元購入，持貨約4年升值約82%，帳面獲利約80.5萬元。



●馬鞍山居屋錦鞍苑A座中層05室，實用面積401方呎，以兩房間隔，座向西面享海景。單位原叫價580萬元，放盤半天，速以576萬元於已補價自由市場沽出，實用呎價14,364元。原業主於2015年入市，單位3年多升值42%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

