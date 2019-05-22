亞幣續冧！依家去呢兩個地方玩　逾兩年最抵

貿易戰憂慮持續掀動匯市，但原來益咗喜歡外遊嘅香港人。韓圜周三再創近兩年新低，並逼近1,200兌每美元重要心理關口。



周三韓圜曾挫0.17%，低見1196.67兌每美元，每港元高見152.4428韓圜，繼續徘徊於逾兩年高位。簡單而言，現時港元暢韓圜，抵過過去兩年。



然而周三南韓政府官員出口術干預匯市，稱韓圜短期跌幅過大，並透露當局即將召開緊急會議，言論令韓圜止瀉，收報1,193.6，輕微倒升0.09%。韓圜本月累跌約2.1%，促使南韓財政部及央行官員至少八次發出口頭警告，但市場人士認為只會導致美元兌韓圜短暫整固，難阻下跌趨勢。



艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁指，南韓首季經濟表現參差，利淡韓圜匯價，加上中美貿易衝突升級，以及近期美國針對科技企業的措施，料拖累韓圜及新台幣匯價持續偏軟，年底將分別跌至1,213及31.92兌每美元。



然而，他提醒外遊市民，韓圜及新台幣仍有貶值空間，若未有急切需要，不妨待出發前才暢錢。



區內其他貨幣方面，新台幣低見31.577兌每美元，跌0.29%，逾兩年最弱，每港元升至最高4.0257新台幣，創2016年尾以來新低。加拿大豐業銀行外匯策略員指外資將繼續流出台灣，料新台幣未來數周跌穿32水平。



貿易戰加上印尼大選後政局持續不穩，印尼盾瀉至五個月新低，曾跌0.33%至14,528兌每美元。



澳洲央行長洛威日前表明下月考慮減息，加上中國是最大貿易夥伴，勢受貿易戰升級波及，雙重負面因素令澳元被睇得最淡。西太平洋銀行高級外匯策略員卡洛表示，澳元兌日圓是最佳的避險寒暑表，相信中美兩國在下月二十國集團（G20）會議前不會達成貿易協議。



花旗料未來兩周澳元將跌至72.75日圓，即較現水平跌約4%，而Oanda Asia Pacific外匯交易專家及市場分析員哈萊更料，澳元兌日圓未來兩個月將失守70水平，他稱澳元是中國經濟的代表，日圓仍是受歡迎的避險市場。



過去一個月，日圓兌其他G10貨幣全線上升，兌美元及歐元分別升1.3%及2.2%，兌澳元更漲5%，而澳元兌日圓已連跌五周，上周五低見75.331日圓，創一月三日閃崩以來新低。美國銀行認為，若貿易戰拖長，建議沽歐元買日圓，花旗則建議沽美元買日圓。



高盛環球外匯及新興市場策略聯席主管Zach Pandl相信潛在貿易緊張將衝擊歐元、南非蘭特及智利披索，料歐元短期內可能由現時約1.117美元跌至1.1美元。至於摩根大通上周把新興市場貨幣評級降至「減持」，尤其睇淡南非蘭特和新台幣。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/