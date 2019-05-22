70年從未出錯！這異象預言股市100%再升兩年

外國傳媒報道，技術分析及市場模型專家、Ciovacco Capital創辦人Chris Ciovacco表示，美股出現了一個不尋常的走勢，或預示着投資者不用擔心貿易戰，股市仍會再升兩年。



他指出，美股標指過去兩年不但錄得升幅，在技術走勢上更出現了不尋常的移動，在過去70年，只出現過16次。這走勢是建基於一個名為「MACD」的技術指標。它是一個短線動力信號，反映移動平均的差距，俗稱「牛熊差距」，以釐定買入及賣出時間。當數值低於「0」，反映投資者正在沽出股票，股市亦傾向偏軟，若回升至中心點(即0或以上)，就是升市信號。



Ciovacco指出，目前的異象是：MACD已連續12個星期處於中心點以上，這是極之罕見的升市信號。根據過往16次往績，全部100%都預示股市會繼續上升，之後兩年平均回報達29%，中位數亦達26%回報。



換言之，若這100%升市的往績繼續正確，今次美股升市最少直至2021年，亦意味着貿易戰不是甚麼一回事。



他說：「升市動力主要原因仍是聯儲局沒有改變放水政策、美國經濟也不差...市場亦認為中國經濟將會繼續發展。」



他又認為，連「股神」巴菲特都未話沽貨，投資者實在毋須過慮。基於這異象，他堅信股市不會受貿易戰影響。

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