特朗普都受影響？Twitter擬增加廣告投放量保收入

外國傳媒報道，美國總統特朗普常用的社交網站Twitter正在嘗試為用戶提供更多廣告。分析認為，該公司打算增加廣告投放量，以維持收入增長，應對用戶增速放緩。



報道指出，Twitter正在測試增加廣告出現頻率。該公司亦表示，一直有對用戶廣告體驗展開各種試驗，包括廣告頻率及廣告受眾目標等多個方面，並鼓勵用戶反映意見。



據了解，並非所有用戶均被選中作為新廣告方案的測試對象，Twitter亦未有透露試驗的具體規模有多大。惟有消息指，這次試驗主要針對的用戶是科技媒體記者。



有分析指出，Twitter的大部分收入都來自廣告，加上該公司的每月活躍用戶數目陷入樽頸，Twitter或正嘗試增加廣告投放，作為推動收入增長的一種方法。

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