道指開市早段跌93點　高通挫逾9%

貿易議題續困擾市場，加上科技股受壓，美股開市早段下跌，道指跌93點，至25,783點；納指跌38點，至7,747點；標指跌7點，至2,856點。



美國地區法官裁定晶片商高通違反反壟斷條例，收取不合理地高的專利費用並打壓競爭對手。高通股價早段挫9.58%至70.3美元。



家居裝修零售商Lowe's首季經調整後每股盈利1.22美元，遜市場預期，該公司並調低全年每股盈利預測。Lowe's股價早段挫8.08%至102.12美元。



折扣零售商Target首季純利按年升10.7%至7.95億美元，期內同店銷售增長4.8%，勝市場預期的4.18%，網上銷售勁升42%。Target股價早段升8.16%至77.83美元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth

