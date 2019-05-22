財經評論：互利互信基礎失　金融危機禍更深

中美貿易談判峰迴路轉，美國總統特朗普圖以「極限施壓」謀取「獨贏」，逆全球化而行，破壞了互利互信基礎，後患不僅是經濟上的損失，更為引爆美國經濟深層次問題埋下伏線。金融危機一旦再現，只怕難再覓「奔走之友」，「印銀紙」揼心口的救市招數亦恐難奏效！



回顧2008年，美國龍頭大行次按骨牌式爆煲，華爾街瀕臨崩潰，時任美國財長保爾森訪華求援，提出加強兩國金融及經貿合作；而當時中國同樣面臨流動性過剩和通脹威脅，雙方一拍即合，此後中國配合了美國的量化寬鬆政策，不斷增持美債，美國才得以安度金融危機。可是，特朗普上任後，自恃經濟復甦，高舉「美國優先」旗幟，並實施貿易保護主義，一改中美經貿合作互補的基礎，惹來過橋抽板、忘恩負義的斥罵。



無可否認，中國與美國之間的貿易量並不平衡，在互徵關稅的問題上，中國反制的空間相對有限，而以關稅手段反制也是傷人損己，都是迫不得已。美國睇準中國的軟肋，最近還頻頻出手針對中國高科企業，反映如今中美之間的矛盾，已不只是純貿易問題，而是爭奪未來世界的話事權。過去兩國經濟互利共謀發展的基礎，已蕩然無存。



本來全球一體化下，政治、經濟、社會在和平互惠環境下發展，企業透過全球化戰略，善用不同地區的資源，將生產效益最大化，並分散市場風險，物盡其用。可貿易戰下此路已不通，代之而起是保護主義抬頭，全球經濟必將受重大衝擊。



美國經濟溫和復甦，頗大程度由稅改效應帶動，惟稅改已將美國的財赤推到「極度失衡」的地步。發動貿易戰勢必推高美國通脹，特朗普要求聯儲局減息支持經濟的如意算盤未必打得響。相反，為控制通脹，往後聯儲局加息和滯脹風險不能排除，最終戳爆經濟泡沫，只得苦果自受。



事實上，當前中國市場尚未完全開放，體制上有緩衝外部風險的空間。可美國經濟一旦爆鑊，即使再開動印刷機，只怕難再一呼百應合力救市。歐日所謂盟國今非昔比，同樣飽受衰退威脅，實施負利率後更是黔驢技窮，縱有心亦無力，況且因汽車關稅引發的爭拗更加速了「眾叛親離」。以往一方有事，四方馳援恐難重現。



古人說：「德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。」美國由商人治國，圖以推倒全球秩序來重新彰顯美國霸權，恐怕是高估了美國經濟抗逆的能力。他日美國經濟面對「驛外斷橋邊，寂寞開無主」之境，無疑是咎由自取！

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