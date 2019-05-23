歐股個別發展　馬莎百貨急挫逾9%

歐洲議會選舉在即，三大股市全日個別發展。英國富時100指數收報7,334點，升5點或0.07%；法國CAC指數收報5,378點，跌6點或0.12%；德國DAX指數收報12,168點，升25點或0.21%。



市場關注，歐洲議會選舉將於周四(23日)起舉行。分析預期，歐洲左翼黨將會受到嚴峻考驗，來自極右派民粹主義、歐洲懷疑論的勢力將於議會中奪得更多席位，並為資本及金融市場帶來衝擊。



個股方面，馬莎百貨全年稅前利潤下跌11%，其股價全日急挫9.37%。另外，英國皇家郵政表示，將於2019至2020財年削減股息，其股價先跌後回穩，收漲5.01%。

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