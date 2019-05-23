古勝：領展時勢造英雄

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國突然將針對華為的禁令延遲九十日執行，晶片股反彈。可惜呢期全球股市由特朗普揸莊，難以預料佢老兄幾時又再發偉論。股海風大雨大，願意出海的缸邊友仍屬小眾，恒指彈過上27,828點即告掉頭，收報27,705點，僅升48點，成交才763億元，真係有水盡鵝飛之感！



前日(周二)炒到出煙的中國稀土(00769)，尋日即回27%，收報0.56元。老實講，呢隻股唔係做上游，只係單憑名字有「稀土」兩個字短炒，炒風短癮係預期之內。呢啲玩兒，只宜小注趁大堆頭時炒即日鮮，持貨過夜可免則免。



美國仍在積極發掘可針對的中國企業對象，盛傳最新一家潛在目標係A股公司海康威視(002415.SZ)。美國今次玩到咁大，直頭係叫中國企業放棄經營美國市場，但最終邊個損失，不妨放長雙眼等着瞧。至今為止，中國的反應仍屬理性，華為高層更出來為事件降溫，指自己家人都有用非華為產品。誠然，喺目前中國技術和產能尚未成熟的時候，動員全國用國貨，無論在成本、效率、企業盈利和消費者權益，都未必係好事。慶幸呢一刻，喺處理利害問題上，中國的思路仍然十分理性清晰，都算是一項進步。



領展房產基金(00823)在紅底價前整固，投行摩通的報告預期，年底目標價可見108.6元。老實講，現價計落距離此目標價只係得11至12元，即係潛在升幅15%都唔夠，係咪吸引，見仁見智。只是，在投資者風險胃納收縮之下，領展的避險價值被放大了，此所謂「時勢做英雄」。不過，論值博率，在下都係覺得，候回吐至94元或樓下先上車，勝算會較高。有意買貨者，可以稍等。



中華汽車(00026)在鰂魚涌的商廈合作項目售出，公司擬派發特別股息的消息，刺激其股價抽高13%，收報113元。查實呢隻股都算係滄海遺珠，市帳率才0.58倍，往績息率2.8厘，市盈率才5倍多，截至去年底手頭淨現金逾15億元。問題係呢家公司擺到明長食老本，即使過去曾吸引大戶追擊，但都係敗北而回，冇佢符。觀其股價差不多兩年先至大炒一轉，之後又再靜落嚟。依家應該喺升緊個浸，睇吓破唔破到前升浪(2017年)高位123.3元，但謹記其兩年先炒一轉的紀錄，沾手者身手一定要夠快，免得「投機」唔成變「投資」！



此外，港鐵公司(00066)話已向港府提交五個新鐵路項目建議，項目長做長有係好事，更何況依家樓價高企，港鐵的鐵路上蓋物業發展項目有價有市，股價表現應可跑贏大市。提一提公司派發末期息每股0.95元將於明日(24日)除淨，想搶息今日係最後買入機會。

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