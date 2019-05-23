金曹：6月恒指PUT愈睇愈低

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，自從5月6日美國總統特朗普發推文，表示貿易談判「進度太慢」，宣布向二千億美元中國入口商品徵收的關稅，由10%調高到25%，另外6月17日舉行聽證會，考慮向三千多億美元進口商品開徵關稅，中美關係急轉直下。近日美國商務部接力發功，將華為列入實體名單，傳聞會調查大疆無人機及海康威視保安監察系統。美國出招可說是快且狠！



牌面上，美國籌碼較多，由於就業率好，通脹又不嚴重，加上已經加了息9次，手上有子彈可以減息刺激經濟，的確有條件對中國強硬，估計特朗普要預測明年2月開始的總統競選，現時出重招應是想威脅中國盡快簽城下之盟，到明年大選有可以用作提振選票。



美國大概有六大要求，包括：每年減少貿赤二千億美元；立法保護美國法人的知識產權；開放中國市場，特別是金融業；不能貶值人民幣抵銷關稅影響；不能補貼國有企業作不公平競爭；設立一套制度確保美國監察協議的執行。



中國手上的籌碼大概有三個：製造業根底強、基建完善；13億人口的內需消費市場已經有效運作、對出口拉動經濟的依賴減少；體制上沒有白宮跟兩個政黨、聯儲局及參眾兩院互相拉拉扯扯。加上內地傳聞的三張王牌：稀土出口、拋售美債，以及排查在華美國公司。



所以，中美再鬥下去遲早會兩敗俱傷。最好是趁未重傷之前，雙方協議大家可以接受的和約。現時見中國立刻降準增加市場流動性以及將人民幣貶值幫助出口商渡過難關。



華為宣布有「備胎」及存備了1年或以上的零部件，以及已預備自家開發的操作系統，揚言並不畏懼美國的封殺。相關股份如中芯國際(00981)、京東方(000725.SZ)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)立刻有資金追入，另外盛傳或會限制稀土出口，中國稀土(00769)也單日急升一倍。



不過，外資對中美關係惡化引致經濟下滑的戒心非常高，雖然MSCI公司5月、8月及11月調高A股在國際指數的比重，原本估計5月約有200億美元資金進入A股，但自特朗普出招之後，5月反而已經撤資超過500億元人民幣。港股也難望在這個環境大幅反彈。



恒生指數期權部署在5月27,000至27,600PUT，中位27,300作5月結算應有頗強支持，但反彈的阻力重重，最活躍CALL是28,000至28,200之間。暫時評估5月結算低於27,200或高於28,200機會不大。而6月則愈沽愈低，本來最活躍PUT 27,000已經下調到25,400至26,000，而活躍CALL維持在28,600至28,800。6月比較大勝算是沽28,800CALL用作LONG PUT 26,800。



現時股市仍反覆尋底，250日平均線28,000已有較大阻力，就算長線投資最高也在26,800水平，才考慮低吸友邦保險(01299)、嘉里物流(00636)等資金比較積極流入的股份。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

