陳蓓敏：環球經濟下行 稀土需求難大升

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美國商務部發臨時許可，暫時放寬華為出口零件禁令90日，華為創辦人任正非已言明此舉對集團幫助不大，正是一語中的。美國對華為敵意極深，時間上延遲，只是給予在生態圈內的美企可調整策略，又或給予貿易談判一點時間及空間。



不理外邊貿易戰激烈，不理中東局勢風險，美國華爾街如有金剛護體，怒守高台。受主要股東Altaba減持消息影響，阿里巴巴連跌兩日後，周三見反彈1.5%。這邊廂因結構性因素減持，那邊廂亦會有金主購入，旁觀者等待訊號入市。



習主席高調到江西考察稀土企業，無論是否真的向美展示籌碼，即令中國稀土(00769)股價瘋癲起來。周二單日升逾120%，周三即急挫逾兩成，可謂風高浪急。



其實，擁有豐富稀土資源的不只中國，日本亦有。兩國相比較，仍是中國佔先。日本擁有的稀土金屬礦，大部分在海底，採礦成本較高。有消息指美國化學品公司Blue Line Corp和澳洲礦業公司Lynas Corp有意在美成立稀土公司，以滿足美國需求。早在2011年，因中國實行出口配額制，導致稀土價格飆升，距今8年，美國尚未有其他資源和企業作供應，當中必有難度。但隨着經濟放緩，稀土需求會否逆市大增，筆者對此則有保留。



大市缺乏方向下，投資者追逐高息之選中電(00002)，第一次中期息63仙，除淨日為5月31日，派送日為6月14日。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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