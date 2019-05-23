溫灼培：日本料終須放棄10月加稅

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，日本4月份出口按年比跌2.4%，與3月份跌幅相若。計算4月份在內，日本出口按年比已是連續5個月出現下跌。明顯，中美貿易摩擦已開始削弱全球經濟增長，嚴重影響日本的出口。



日本經濟靠出口支撐，上述數字對日圓匯價當屬利淡。至於另一利淡日圓匯價因素，是周初隨日本公布出良好的首季國內生產總值(GDP)數字後，日本官方隨即指將維持今年10月加消費稅的決定。擔心日本經濟難於承受加消費稅的壓力，日圓隨即跌。



筆者想，面對環球經濟每況愈下，料日本最終會放棄10月加消費稅決定。如筆者估計正確，將可避免日本經濟大幅轉差，拖累日圓走弱情況。



另外，美國貿易代表萊蒂澤將於本周五(24日)抵達日本，與日本經濟再生大臣茂木敏充，就兩國的貿易問題作談判。回憶於4月底，美國總統特朗普與日本首相安倍晉三會面後，揚言要與日本在5月底見面時落實兩國的貿易協議，須提防美方在貿易談判上再提出對日圓升值之要求。日圓初步技術支持料於111兌1美元。料日圓走強再試109機會大於下試112兌1美元水平。

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