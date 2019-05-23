鄧澤堂：宜先暫避科技股

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，華為禁令延遲90天令市場緊張氣氛有所紓緩，美股回穩。惟中美貿談停滯不前，華府延長審視中國員工到美國半導體公司任職的申請，審批時間由以往的數周增加到6至8個星期。



長線而言，這損害中美雙方研發能力，市場憂慮貿易戰演變成科技戰，故港股即使反彈，亦仍受制於28,000點水平。技術上看，政治風險仍大，指數或將繼續受制於28,000點關口，反彈過後，或會再下試26,800至27,200點水平，宜注意風險。



板塊方面，貿易戰或變科技戰，科技股整個板塊前景不明朗因素多，宜先避開。另一邊廂，為了增加貿易戰中的博弈籌碼，稀土資源或成中國優勢，相關板塊可留意。國家主席習近平周一到江西考察稀土企業，加上雲南海關本月起全面禁止緬甸稀土礦進口中國，稀土板塊向上，投資者不妨小注留意。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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