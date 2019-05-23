彭偉新：恒指未扭弱勢恐退守26700

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股雖然在美股走勢回穩下而作出反彈，不過，反彈動力仍然有限，而且成交額亦見偏低，反映投資者在大市已由高位回調超過2,000點後，仍然對後市信心不足，尤其是港股在今次的中美貿易糾紛下，會對於投資者對港股的整體信心做成很大的衝擊。



港股進入5月後，已錄得有較多的資金流出，令到港股短期內即使有機會作出反彈，亦無法扭轉整體的弱勢。預期仍然會有較明顯的資金流走下，港股的整體走勢會維持偏弱，恒指若無法返回主要阻力位28,000點之上，恒指會逐步下移至下一個的支持位26,700點水平。



個股方面，華潤啤酒(00291)收購喜力中國的業務已於4月完成，因此今年集團的整體收入及純利會有明顯的增長，而且隨着新業務的入帳，有助集團整體的毛利提升，以及提高內地整體啤酒市場的市佔率。



潤啤股價於去年6月由高位39.9元水平持續回落，並於1月初時跌至最低位24.30元後逐步由低位反彈，已收復了50天線至250天線的阻力，近日再由上升通道頂部37.65元回調至50天線後回穩，仍然守在上升通道底部，股價短期作出反彈，上望40元水平，建議34元買入，跌穿250天線31.5元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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