吳小平：靠MSCI引資說易行難

內地A股，今年1至2月牛氣沖天，3至4月陷入中性市場，5月則因為中美彼此毫不退讓的貿易戰而急速下跌。



年內A股依然獲得了超過15%的漲幅，而且短期月線與中期半年線的距離仍高達10%(高於3%的一般閾值)，加之數千萬長期沉默但最近重新開始交易的散戶帳戶，很多交易者認定本次牛市尚未完結。更何況，內地財經輿論普遍熱評MSCI對A股的權重增加，將引導全球共同基金的部分資金將被迫按照權重指引來增持A股，總規模可能高達數千億元人民幣，這將是長期、重大利好。



不過，筆者得給各位潑一盆冷水。老外資金，哪會那麽容易就對標到位。其中兩個關鍵性、體制性因素，目前說服力仍顯然不足。



第一個因素，衍生市場相對羸弱。



期貨市場在2015年股災後一直受到強力壓制，去年曾有兩度小幅鬆綁，但從保證金、過度交易監管、手續費三方面，整體限制仍嚴於2015年。期權市場的槓桿活力更高，不過成立數年來也竟然僅有一個交易品種(上證ETF50)，稍微複雜的一點的基金，無所發力。



衍生品市場嚴重落後於現貨市場的態勢，使得境外資金無法在投資A股的同時采取低成本的對沖保護，很多與中國接觸不多的海外基金管理人非常擔心，在意外動盪期會徹底失去對淨值的控制。



作為一個長期從事期權、期貨交易的投資人，筆者非常理解這種習慣於成熟交易市場的資金的顧慮，因此曾多次發文建言，要求盡快徹底鬆綁股指期貨，讓敢於承受風險的大資金穩步進入A股，成為A股牛市的基石投資人。但筆者從其他渠道獲知，即使期貨市場繼續放鬆，也非常可能遵循「先境內後境外」，且沒有一個清晰的路線圖。



還有基金經理也擔心，即使大規模放鬆後，如果又因為某個主觀原因而突然緊縮，那時已經進入A股的長期投資又將如何保證能順利退出呢？



第二個因素，公司治理水平落後。



內地交易所使用的IT系統比紐交所還要先進，大數據監控系統也讓美國證監會稽查部門所羨慕。但這些都不是決定市場風險度的核心因素，關鍵是3,600家上市公司的信息披露質量和公司治理水平。



已披露2018年報的3,605家A股上市公司中，存在計提商譽減值情形的竟然高達871家，佔比24.16%，同比翻番都不止；共計提商譽減值1,658.61億元，同比增長竟然超過3.5倍。在經濟發展平穩的背景下，大批上市公司跟風一般、遊戲一般的把數十億利潤全部消化在商譽中，絲毫不顧及二級股東譴責和輿論批評，並造成廣大投資人重大損失，迄今投訴無門！市場最終得到什麽？只是收穫了一個《會計監管風險提示第8號－商譽減值》。坦率的講，這種波及面極廣、涉及海量財富的黑箱操作，為內地證券市場的可靠性、透明性留下了重大隱患，任何成熟的海外資金在踏足或增倉內地股票之前，必然會深思再三。



今年，曾經高達千億市值的康得新，上百億資金被大股東「合法」劃走，曾經擁有數百億市值的康美藥業(600518.SH)，其帳面上竟然虛增近300億「不存在」的現金，此類事件層出不窮，此起彼伏。即使最終造假者受到懲辦，普通股東的利益將如何受到保護？筆者迄今還沒有聽說過一起散戶集體訴訟維權案件的成功勝訴，如果連內地投資人的利益都保護不了，有甚麽理由能夠讓海外資金有信心長期投資A股呢？海外資金投資普遍周期長，交易不活躍，是內地市場更加優質的長期投資人，本應強力爭取，更應當受到妥善保護！



以上這兩個因素，要比所謂市場熱議的「A股結算周期T+1更短」、「滬深港通交易假日不同」及「缺乏有效綜合帳戶機制」要重要得多。那些問題都是可以通過制訂規則來落實的技術問題，而衍生市場監管和上市公司監管屬於長期討論而長期犯病的「文化」問題。基礎性問題解決不好，這個權重就落實不了，外國資金更多進入A股就實現不了。

吳小平

資深金融人士，曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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