楊俊文：貿戰長期化　平常心面對

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰消息時好時壞，昨天說加關稅，今天又可以放鬆打壓華為，明天又會怎樣？此戰其實已打了一年，沒完沒了長期作戰是合理預期，投資者大可平常心面對，因為現價或多或少已price in反映了相關風險。



較為肯定是美國息口會維持在現水平甚至更低，主要原因是貿易戰必定打擊兩國經濟，經濟不好即使有通脹都不能加息，只可減。如果息口低水，最有利的必定是收息股，或香港房地產股。



領展(00823)和一眾房地產信託近來不是破頂就是逼近新高，香港租務穩定的房地產商如新地(00016)表現都突出，因為收租可提供穩定派息，息口低賣樓又易。公用股表現都類似當中以煤氣(00003)表現最佳。



要小心的股份是科技類別，特別是5G相關股份，始終風眼所致，至於騰訊(00700)等非製造類，海外業務又少的公司則是給拖落水，實際影響並不大。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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