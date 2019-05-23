張偉：AI漸變本地教育新趨勢

人工智能(AI)和大數據近年愈趨普及，為很多行業帶來了革命性變化。AI技術種類眾多，包括人臉識別、圖像識別、語音識別、自動駕駛等。高靈活性和準確性的AI技術可代替人類處理重複性工作，從而釋放出人手做更具價值的事，提高了各行各業的生產效率和成效。



至今，AI技術已在多個行業落地，例如醫療、金融、零售、教育等領域，改善了很多不同產業的既有運作模式和生態。例如金融方面，銀行可利用人臉識別技術，協助遠端用戶開立戶口，以及管制特定區域進出人士，提升銀行服務質素和保安水平。又如醫療方面，圖像識別技術可幫助識別和分析不同醫療影像，幫助醫生作出更快更準確的判斷。



AI的出現不僅為大中小企帶來了眾多新機遇和發展方向，也為我們的生活帶來更多便利和趣味，由此可見AI技術，對發展香港未來經濟民生的重要性。香港必須抓緊時機，及早推行人工智能教育，以應付未來各行業對於AI人才的需求，維持本地創科競爭力。



因應AI科技在近年的快速發展，大量AI初創企業湧現，使AI人才在市場上出現供不應求的情況。官產學界都開始意識到，培育AI人才是刻不容緩的，必須立即着手，在中小學推行AI教育。



政府在2018年施政報告中，曾提到將投放大量資源推動STEM教育，包括為學校發展學與教資源、開設STEM教育中心，以及為學生舉辦相關的學習活動等，進一步支援學校推動STEM教育。發展STEM教育可以幫助學生更輕鬆掌握人工智能的概念和運作原理，是推動人工智能教育最首要的一步。



業界和學界方面，今年3月人工智能企業商湯科技贊助舉辦的首屆「國際中學生人工智能交流展示會」上，聖保羅男女中學帶來的研究專案「粵語讀唇 」，以及基督教宣道會宣基中學帶來的研究專案「人工智能生涯規劃系統」，從全球56支參賽隊伍中脫穎而出獲獎。商湯較早前亦與香港中文大學工程學院在人工智能教育上展開了合作，聯手培育新一代人工智能人才，並透過舉辦全港中學生人工智能競賽，增加中學生對AI的認識和興趣。中大今年也開辦了全港首個人工智能工程學士學位課程，並已開始招聘新生。



人工智能知識普及化，將成為本地教育的新趨勢和新目標，而AI技術也將是推動本地未來經濟增長的一大支柱。在不久的將來，理解和應用AI，將成為很多行業從業人員必備的技能。在人工智能引領行業變革的新時代，懂得在行業中運用人工智能，將會成為個人和企業的一大優勢。我們相信人人都可以學習AI，人人都應該學習AI，並以AI引領人類進步，創造更美好的生活。



張偉

香港中文大學博士。現為香港電腦學會人工智能專家小組執行委員，並於商湯科技擔任高級研究總監。

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