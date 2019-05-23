陳正犖：黃金中線前景樂觀

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，雖然近期美元偏強，令金價由1,300美元關口回落。但我們維持中性看好黃金的觀點，第二季平均價格預測為1,325美元，今年下半年價格預測為1,350美元。



首先，若中美貿易關係惡化，資產價格波動性增加，避險資金或有利金價；其次，我們仍然看淡美元，料金價最終或可升上1,300至1,400美元區間；第三，期貨市場上，黃金淨長倉合約增加至2.5萬張，但仍遠低於10年平均水平的12萬張，資金流入金市或仍有一定空間。



惟要留意，年初至今美元偏強，或為限制金價表現的最主要因素。此外，美元兌人民幣有風險上試7算水平，可能令新興市場資產廣泛受壓，從而影響消費者買入黃金的需求。



技術上，短期內，現貨金兌美元或維持區間上落格局，料於1,258至1,266美元有較大支持，阻力或為1,303美元。

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