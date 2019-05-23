莫開偉：險資參與科創板帶來新機遇

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，據披露，監管部門明確表示支持保險機構按照資本市場規則參與科創板投資。保險資金可通過新股配售、戰略增發、場內交易等多種方式進行投資。



險資作為內地一種可持續的長期投資資金能否參與科創板投資，其實坊間早有討論，且險資本身也表達了參與科創板投資的強烈願意。今年兩會期間，銀保監會副主席周亮亦表示，保險資金投資科創板和所有的股市(板塊)應該是一樣的，已給險資投資科創板定調。



從當前現實看，允許險資參與科技板投資將帶來金融新氣象：



一方面，科創板商業模式新，技術疊代快，其特殊性決定了其長期需要資金支持，尤其科創板企業對於資金需求量大，要求資金期限長，這些特點和保險資金相符。而保險企業的資金無疑是一種可進行有效投資的長期資金，能為科創企業提供穩定的資金源泉，使科創企業獲得不竭的發展動力。很明顯，長期資金的流入也使得科創板具備穩固的「壓艙石」，有利於提振市場情緒，促進科創板長期穩定發展。同時，作為投資者來說，可為自身帶來無限的利好，它不僅有利於保持科創企業的流動性和穩定性，更將賦予險資企業作為長期投資者可以對科創企業發揮出自己更大的定價權的話語權，從而獲得長久、穩定的投資收益。



另一方面，有利於改善中國資本市場的整體投資環境，引導機構投資者和個體投資者形成價值投資理念，助推中國資本市場生態化發展。因為科創板優良的制度設計，加上對資金長期投資的要求，而且有可能激活市場中各類金融產品，使投資者可選擇適合自身條件的投資方式，提高資本市場的靈活性。科創板將鼓勵上市公司通過分紅來吸引長期資金投入，保證長期資金的穩定收益，同時分紅能夠結合上市公司增發從而動態調節上市公司的資金需求，為科創企業可持續發展奠定基礎，這樣也為投資者形成價值投資理念、推動科創板可持續發展創造有利條件。



而為了確保險資投資科創板的健康性，對險資參與科創板投資設立明確的法制框架，通過嚴格、完善的法律法規確保投資者合法權益和交易公平，防止過去險資頻頻舉牌A股爭奪股份控制權的「野蠻」亂象發生。此外，加強信息披露，保證市場的有效性，確保科創企業與保險機構雙方的合法權益，使投資者後顧無憂。在註冊制下，證監會、交易所以及發審委等機構應切實加強信息披露監管，嚴防虛假信息披露，讓險企及其他投資能夠判斷信披是否充分、有沒有造假，營造公開透明的市場投資環境；尤其要完善獎懲機制，引導資金參與長期投資，保證市場的有效性，讓市場發揮最大的作用。

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