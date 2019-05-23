美股收市：道指挫100點　高通急跌一成

中美貿易戰升級，市場繼續憂慮「科技冷戰」，全球股市未有起色！道指收報25,776點，跌100點或0.39%；標指收報2,856點，跌8點或0.28%；納指收報7,750點，跌34點或0.45%。



科技戰未見緩和，有傳白宮正考慮將亞洲國家的一些視頻監控企業列入黑名單，明顯再次針對中國。英國電訊巨頭EE稱，將在沒有華為的情況下推出5G；英國半導體設計巨企ARM Holdings內部人士透露，公司告誡員工必須暫停與華為相關業務往來，這將影響華為發展自己的晶片。此外，包括日本及台灣在內的亞洲一些無線營運商，已開始捨棄華為手機。



外國傳媒報道，美國有拉攏「盟友」對抗中國之勢。美國貿易代表萊蒂澤將在周四(5月23日)於法國巴黎，與日本及歐盟官員會面，料集中討論中國補貼企業的問題。美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)最新表示，目前沒有任何計劃到中國進行下一輪貿易談判。



個股方面，美國晶片生產商高通(Qualcomm)領跌科技股，全日下瀉10.86%，主因是美國法官在周二(21日)晚上裁定，高通非法打壓手機晶片市場競爭，並利用主導地位收取過高專利費。



另外，英特爾下跌1.03%，曾與高通爆專利爭議的蘋果公司全日急挫2.05%。



美國權威消費者期刊《消費者報告》直指特斯拉的自動駕駛功能在最近的更新後，在道路上存在「嚴重的安全問題」。特斯拉股價全日急瀉6.02%，收報192.73美元。

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