協鑫新能源出售內地19座光伏電站股權

保利協鑫能源(03800)及協鑫新能源(00451)聯合公布，後者的附屬公司蘇州協鑫新能源投資，向寧波榕尚投資合夥企業持有大多數權益的上海榕耀新能源，出售位於中國的19座已營運光伏電站的一系列公司的70%股權，以及70%的股東貸款，現金代價總額約17.406億元人民幣(下同)。



交易完成後，協鑫新能源及保利協鑫的負債將下降約57.99億元，交易所得之現金約20.6億元，將進一步用於償還債務，並基於2018年已審核之財務報表，將使協鑫新能源之資產負債率降低約2.34%。



協鑫新能源將根據協議，為該批光伏電站提供運營、維護及管理服務，將帶來穩定的服務費收入；並將與買方進一步探索其他合作機會。



上述光伏電站的總裝機容量約977兆瓦。



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