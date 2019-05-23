【危機逼近】摩通︰港樓價料續升　政府醞釀出招打壓

今年初香港住宅樓市開始反彈，之後樓價愈漲愈急，美資大行摩根大通發表報告預期，下半年香港住宅樓價還會再漲5%，令到全年樓價漲幅約達10%。不過，該行同時預警政府或再「出招」遏抑樓價，更估計可能會有「三招」，包括加強對非香港居民置業的限制、遏抑投資需求及提高銀行按揭貸款風險權重。



摩通指出，香港住宅樓市氣氛顯著改善，今年3月份二手住宅成交量較去年9月顯著反彈1.8倍，較去年首季平均每月成交亦高30%。此外，今年首季一手住宅成交量達4,700個單位，按年增加33%，預期新盤成交量將持續增加。



該行又稱，未來4年半市場上可供出售的私宅單位估計約93,000個，連同未來3年每年約有17,000個公營房屋單位落成，意味未來三年香港公私營住宅每年總供應量約37,000個單位。不過，政府改變公私營住宅用地供應比例，藉此增加公營房屋供應，將影響未來可供預售私宅的供應。



儘管政府過去推出多項遏抑樓價措施，可惜實質成效不大。隨着樓價再度上揚，摩通預警政府可能會再度透過行政措施冷卻樓市，其中兩招是進一步限制非香港居民在港置業及遏抑投資需求。



●籲考慮「加辣」 學者唔Buy

政府之前推出針對非香港永久居民、稅率為15%的買家印花稅，以及將購買第二個住宅單位的印花稅劃一至15%。該行認為政府或需將上述印花稅顯著提高，又或參考內地的限購令，透過行政措施限制非香港居民置業或限制買入第二個單位。



中大經濟系副教授莊太量認為，政府每次加辣之後，樓價反而繼續向上，所以現時根本沒有需要再加辣，反而是要撤辣。事實上，過去私宅供應增加，對減慢樓價升勢沒有幫助，他認為未來只需要在公營房屋措施着手便可。



有「白旋風」之稱的資深投資者陳清白表示，現時樓價高企，投資者紛紛以高價出貨，就只有「傻仔」才會入貨，所以政府根本不用再「出招」去遏抑樓市投資需求。他又指出，樓價漲勢早已與基本因素脫節，遲早會回落。



至於摩通估計的第三招遏抑樓市措施，是提高銀行按揭貸款風險權重。該行指出，目前低息環境是買家繼續爭相入市的誘因，因此香港金融管理局宜提高銀行按揭貸款風險權重(即增加銀行承做按揭貸款時佔用的資本水平)，意味將會增加銀行承做按揭的成本，甚至可能間接刺激銀行上調按揭利率。



●業界撐提高按揭風險權重

有資深零售銀行家表示，金管局難進一步收緊按揭成數，否則會令到上車買家因首期不足，以致「愈買愈細」的情況進一步惡化。他又說，今年來加息預期降溫，港元拆息疲軟，令大型銀行及中小型銀行在資金成本上的差距擴大，按揭市場上只有大行取態仍積極，相信提高按揭貸款風險權重，可以令按揭市場及樓市降溫。



香港銀行在計算資本時，主要分為兩大方式，分別為滙豐銀行、中國銀行(香港)(02388)、恒生銀行(00011)及渣打銀行(香港)等8家銀行採用的內評法，以及其他銀行採用的標準法，而內評法的模式較複雜，但現時在計算按揭貸款的資本成本時，要求會較低。



金管局在2013年2月首次從資本入手，調高內評法銀行的新做按揭貸款風險權重，下限一律設定於15%，並於2016年6月底擴大至適用於內評法銀行的所有按揭貸款，2017年更進一步將相關最低要求提高至25%，但仍低於採用標準法銀行的35%，意味8間大型銀行爭奪按揭時，資本上更有優勢。



●促空置稅擴展至二手物業

該名銀行家又認為，政府要活化二手市場，或會研究將空置稅由一手市場擴大至二手物業，但可能會面對投資者及退休人士的反對。



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